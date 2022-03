Vlada ustanovila medresorsko skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini

Ljubljana, 11. marca - Vlada je na četrtkovi dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. Ta bo usklajevala zbiranje, skladiščenje, transport in predajo humanitarne in tehnične pomoči z agresijo prizadetim prebivalcem Ukrajine, so na ministrstvu za obrambo navedli v sporočilu za javnost.