Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, vendar so v poznem trgovanju omejili še večje izgube. Na negativen izid je vplivalo srečanje zunanjih ministrov Ukrajine in Rusije, ki ni prineslo želenih rešitev, prav tako pa je nanje vplivala možnost dviga obrestnih mer zaradi inflacije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.