Na odboru za izobraževanje o demografskih problemih

Ljubljana, 10. marca - Odbor DZ za izobraževanje se je danes seznanil z demografskimi problemi v Sloveniji in EU. Na demografske spremembe v Sloveniji je treba pogledati z vso resnostjo, sprejeti učinkovito prebivalstveno politiko in kot ključno povečati rodnost, so med drugim poudarili na seji, sklicani na pobudo državnega svetnika Matjaža Gamsa.