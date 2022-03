Potovanje delčka Triglavskega ledenika v Peking spremljalo več kot milijon Slovencev

Ljubljana, 10. marca - V okviru projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking so organizatorji projekta danes v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavili pot in izzive, ki jih je prineslo potovanje delčka Triglavskega ledenika od Mojstrane do olimpijskega Pekinga. Projekt je spremljalo več kot milijon Slovencev, sklenili pa ga bodo 23. aprila s sajenjem dreves.