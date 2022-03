Pogačar z zmago do skupnega vodstva v Italiji

Pescara, 10. marca - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Emirates) je novi vodilni kolesar dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Do četrte etape tretji v skupnem seštevku je že v prvi preizkušnji z vzponi premagal vse tekmece. Najprej je uspešno branil napade konkurentov, v zadnjem kilometru pa sam napadel, na njegov poskus ni odgovoril nihče.