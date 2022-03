V Avstriji in Nemčiji znova porast okužb z novim koronavirusom

Dunaj/Berlin, 10. marca - V Avstriji in Nemčiji vnovič beležijo porast števila okužb z novim koronavirusom. V Avstriji so v zadnjem dnevu zabeležili skoraj 50.000 primerov okužbe, iz sosednje Nemčije pa poročajo o rekordnih skoraj 263.000 primerih. Pri tem se krepijo opozorila pred šestim valom pandemije in pozivi k cepljenju.