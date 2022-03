Levica s predlogom zakona za progresivno obdavčitev praznih stanovanj

Ljubljana, 10. marca - Poslanci Levice so v DZ vložili predlog zakona o davku na prazne in velike nepremičnine, namenjen progresivni obdavčitvi praznih stanovanj in večjih oz. dražjih nepremičnin. Predlog predvideva davek za fizične osebe, lastnike teh nepremičnin, za osnovo zanj pa določa vrednost nepremičnine, ugotovljeno s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin.