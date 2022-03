Newyorška koncertna dvorana bo vrata ponovno odprla že letos

New York, 13. marca - Po več neuspelih načrtih in zamudah bo obnova koncertne dvorane Newyorške filharmonije sedaj končana dve leti prej, kot je bilo načrtovano. Kot so sporočili filharmoniki, bodo dvorano v Lincolnovem centru na Manhattnu odprli že oktobra. Prenova bo stala približno 550 milijonov dolarjev.