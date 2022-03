V sojenju Jankoviću glede parkirišč v Stožicah nadaljujejo z zaslišanji prič

Ljubljana, 10. marca - V sojenju Zoranu Jankoviću in soobtoženim zaradi domnevne zlorabe položaja in goljufije na škodo EU, med drugim z najemom parkirišč v centru Stožice, se nadaljuje zaslišanje prič. Sodišče in tožilstvo med drugim zanima potrjevanje zaključka gradnje projekta centra Stožice in priprava pogodbe o najemu parkirišč.