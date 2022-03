New York, 10. marca - Na newyorške borze se je vrnil pesimizem, potem ko so sredino trgovanje indeksi končali z rastjo. Odmeva novica, da so se potrošniške cene v ZDA februarja zvišale najbolj v zadnjih 40 letih. V primerjavi s februarjem 2021 so poskočile za 7,9 odstotka.