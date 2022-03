Svet ECB bo v luči dogajanja v Ukrajini storil, "kar koli bo treba"

Frankfurt, 10. marca - Svet Evropske centralne banke (ECB) je sporočil, da bo v luči ruskega napada na Ukrajino in njegovih posledic storil "kar koli bo treba" za izpolnitev mandata cenovne stabilnosti in za zagotovitev finančne stabilnosti. Svet je ob tem nekoliko prilagodil določene ukrepe in nakazal daljše obdobje rekordno nizkih obrestnih mer.