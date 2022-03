Vreme: Popoldne se bo oblačnost v nekaterih delih povečala

Ljubljana, 10. marca - Popoldne se bo v vzhodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala, drugod bo še pretežno jasno. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 7 do 14, na Goriškem okoli 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo sprva zmerno oblačno, do jutra pa se bo v večjem delu Slovenije že zjasnilo, nekaj oblačnosti bo zjutraj še na Gorenjskem in v zahodni Sloveniji. Na Primorskem bo ponoči zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.

V petek dopoldne se bo povsod zjasnilo, dan bo sončen in hladen. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo jasno, a hladno vreme. V soboto bo še pihal vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad srednjo Evropo. V višinah od severovzhoda priteka nad naše kraje postopno hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, drugod še povečini sončno.

V petek bo pretežno jasno, sprva v krajih zahodno od nas še zmerno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. Hladno bo.