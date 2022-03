Odločitev ustavnega sodišča v postopku presoje ustavnosti dela družinske zakonodaje še ni znana

Ljubljana, 10. marca - Odločitev ustavnega sodišča v postopku za presojo ustavnosti členov zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, družinskega zakonika in zakona o partnerski zvezi, ki je bil na dnevnem redu današnje seje, za zdaj še ni znana. Prav tako ne glede ustavne pritožbe zoper sklep vrhovnega sodišča in sodbo upravnega sodišča o omenjenih zakonih.