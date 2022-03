Okrogla miza: Kljub prednostim kartičnega plačevanja gotovina ne bo izginila

Ljubljana, 10. marca - Kartično plačevanje prinaša številne prednosti, a gotovina ne bo izginila, so menili udeleženci okrogle mize Kako sodobni načini plačevanja pripomorejo k družbenemu napredku in uspešnemu gospodarstvu. Kot so ugotavljali, vsi ne izpolnjujejo pogojev za prejem kartice, prav tako bo nekaterim vedno ljubše rokovanje z gotovino.