Med novostmi Cankarjeve založbe tudi romana Peršaka in Dijane Matković

Ljubljana, 10. marca - Med tokratnimi novostmi Cankarjeve založbe sta roman Toneta Peršaka Praznovanje in esejistični roman Dijane Matković Zakaj ne pišem. V zbirki Bralna znamenja je izšla knjiga Alenke Kepic Mohar Nevidna moč knjig, v zbirki Najst pa knjiga zgodb ljudi z obrobja Tu sem. Predstavili so še pesmi Mile Haugove in zgodovinski roman Wolf Hall.