Tedenski pregled - Slovenija od 11. do 17. 3.

Ljubljana, 18. marca - Vojna v Ukrajini se nadaljuje, premier Janez Janša je sredi tedna v spremstvu kolegov iz Poljske in Češke obiskal Kijev in se sestal z ukrajinskim političnim vrhom. Posledice vojne se ponekod že čutijo v gospodarstvu, vlada je uvedla regulirane cene pogonskih goriv. Pipistrel je dobil novega lastnika, v DZ so bile izglasovane dohodninske spremembe.