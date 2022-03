Nevladnikom na področju kmetijstva 355.000 evrov

Ljubljana, 11. marca - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo tri javne razpise, namenjene sofinanciranju delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Skupno je na voljo 355.000 evrov. Prijave zbirajo do 8. aprila.