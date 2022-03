Razstava v Cukrarni združila dela skoraj 60 slovenskih umetnic

Ljubljana, 10. marca - V Cukrarni bodo zvečer odprli osrednjo letošnjo razstavo Vračanje pogleda, ki predstavlja pogled na izsek ustvarjalnih procesov in praks skoraj 60 slovenskih oz. na Slovenskem delujočih umetnic od 90. let minulega stoletja do danes. Obravnava različne družbene tematike in je razgibana v avtorskih pristopih, praksah, formah, vsebinah in medijih.