Na Ptuju se začenja druga faza obnove Ulice 5. Prekomorske

Ptuj, 10. marca - Javne službe Ptuj in tamkajšnje komunalno podjetje v ponedeljek začenjata z drugo fazo obnove Ulice 5. Prekomorske, in sicer od križišča s Peršonovo ulico do križišča z Župančičevo ulico. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, bodo dela končana predvidoma do sredine junija, sicer pa so občane o poteku del obvestili tudi z letaki.