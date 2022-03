Del opozicije s predlogom zakona za ponovno regulacijo cen naftnih derivatov

Ljubljana, 10. marca - Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem (Levica) je danes v postopek v DZ vložila predlog zakona o oblikovanju cen naftnih derivatov. Z njim želijo uvesti enak mehanizem oblikovanja cen, kot je bil določen z uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov do aprila 2016, ko je prišlo do prvih sproščanj.