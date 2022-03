Zdravniki opozarjajo na posledice zaradi prekinjene zdravstvene preventive med epidemijo covida-19

piše Domen Anderle

Ljubljana/Maribor/Celje/Koper, 12. marca - Iz več zdravstvenih domov (ZD) po državi so STA sporočili, da jim je uspelo v celoti vzpostaviti programe zdravstvene preventive, ki so bili v času epidemije covida-19 v različni meri okrnjeni. Ob tem zdravniki opozarjajo na posledice neizvajanja preventive pri bolnikih in dodajajo, da bo zaostanek težko oz. nemogoče nadomestiti.