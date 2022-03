DS z zakonskim predlogom proti diskriminaciji mladoletnih s posebnimi potrebami

Ljubljana, 10. marca - Državni svet je danes v zakonodajni postopek vložil predlog spremembe pokojninskega zakona, s katerim želijo odpraviti diskriminacijo mladoletnih s posebnimi potrebami, ki pri osnovnih življenjskih potrebah potrebujejo pomoč drugega, a niso slepi. Do dodatka za pomoč in postrežbo so zdaj namreč upravičeni le slepi.