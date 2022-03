Ustanovljen Nacionalni center za dobrobit živali

Ljubljana, 10. marca - Ljubljanska veterinarska fakulteta je ob podpori ministrstva za kmetijstvo ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ustanovila Nacionalni center za dobrobit živali, med drugim zadolžen za spremljanje in sooblikovanje znanstvenih dognanj, usposabljanje, pripravo podlag za predpise, izvajanje ocen tveganja in druge naloge.