Transakcijski račun za volitve odprlo 22 strank in list

Ljubljana, 10. marca - Transakcijske račune za financiranje kampanje pred aprilskimi volitvami v DZ je odprlo 22 strank in list, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže. Ob vseh parlamentarnih strankah so transakcijski račun odprli tudi v več novonastalih strankah in nekaterih zunajparlamentarnih, ki so se v preteklosti že potegovale za vstop v državni zbor.