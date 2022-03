AZN: Vojna v Ukrajini brez večjega kratkoročnega vpliva na slovenske zavarovalnice

Ljubljana, 10. marca - Slovenske (po)zavarovalnice in pokojninske družbe so imele konec 2021 v Rusijo, Ukrajino ali Belorusijo naloženih slabih 38 milijonov evrov oz. manj kot 0,4 odstotka vseh sredstev, ki jih imajo v upravljanju. Tudi izpostavljenost obveznosti, pozavarovanih pri ruskih pozavarovalnicah, so nizke, so sporočili iz Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).