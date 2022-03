Policija išče osumljenca ropa trgovine z nakitom v centru Ljubljane

Ljubljana, 10. marca - Okoli 9. ure sta neznana storilca oropala trgovino z nakitom na območju centra Ljubljane in si pri tem prisvojila nakit in gotovino. Uslužbenko trgovine sta zvezala, eden od storilcev pa je ji je zagrozil tudi s pištolo. Po ropu sta storilca zbežala na območje stare Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po prvih podatkih policije v dogodku ni bil nihče poškodovan, je pa policija na kraj dogodka poslala več patrulj, ki iščejo osumljenca in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah ropa.

Policija išče dva moška, prvi je star približno 50 let, visok in sivih las, oblečen v črn plašč, zelen črtast pulover, temne hlače in črno kapo.

Drugi osumljenec pa je po navedbah policije star okoli 30 in visok okoli 180 centimetrov, ima črne, kratko pristrižene lase. Oblečen je v tanjšo bundo temno modre barve, črne hlače in obut v črne superge, na glavi je imel čepico. V roki je nosil svetlomoder potovalni kovček, so še sporočili iz policije.