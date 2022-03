Britanska vlada uvedla sankcije proti Abramoviču in drugim ruskim oligarhom

London, 10. marca - Britanska vlada je danes zaradi ruske invazije na Ukrajino proti sedmim ruskim oligarhom uvedla sankcije. Med kaznovanimi so tudi lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Roman Abramovič, Igor Sečin in Oleg Deripaska. Abramoviču je britanska vlada zasegla nogometni klub in tako ustavila prodajo.