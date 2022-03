Komisija DZ za moratorij na prodajo turističnih zmogljivosti in stanovanj v lasti DUTB

Ljubljana, 10. marca - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je na današnji seji na predlog Levice odločila predlagati vladi takojšen moratorij na prodajo turističnih kapacitet ter stanovanjskih nepremičnin in zazidljivih zemljišč v lasti DUTB. V opoziciji so poudarjali, da aktualni vladi ne gre zaupati in da naj o tem, kaj s tem premoženjem, odloča prihodnja vlada.