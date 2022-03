V Severnem Porenju-Vestfaliji prepovedali islamsko organizacijo

Dortmund, 10. marca - V nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfaliji na zahodu države so prepovedali islamsko kulturno združenje Nurislam. Prav tako so preiskali mošejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot so sporočile pristojne oblasti, je Nurislam v nasprotju z nemško ustavno ureditvijo.