Moskva, 10. marca - Rusija ne bo več sodelovala pri delu Sveta Evrope, ker ocenjuje, da ta institucija postaja platforma za zahodni narcizem in subverzivno delovanje proti Moskvi, je danes sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Moskva tako meni, da države Nata in EU spodkopavajo organizacijo, ki je zasnovana za zaščito človekovih pravic, pravne države in demokracije.