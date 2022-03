Zunanja ministra Rusije in Ukrajine začela pogovore v Turčiji

Antalya, 10. marca - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba sta danes v Turčiji začela pogovore, kar je prvo srečanje na tako visoki ravni med Kijevom in Moskvo, odkar je Rusija pred dvema tednoma napadla Ukrajino. Po navedbah analitikov so možnosti za preboj minimalne.