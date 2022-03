Ob zaključku javne razgrnitve piranskega prostorskega načrta tudi kritike

Piran, 11. marca - V Piranu so v četrtek sklenili javno razgrnitev strateškega dela osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN). Na občini zaznavajo veliko nepoznavanja in nerazločevanja med strateškim in izvedbenim delom, a obljubljajo, da se bodo s predlagatelji pobud sestali in predloge skupaj pregledali. Do dokumenta so kritični v Civilni iniciativi Piran.