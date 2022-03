Po predčasnem koncu sezone za Meto Hrovat v Areju štiri Slovenke

Are, 10. marca - Are bo v petek in soboto gostil zadnji ženski tekmi pred finalom sezone svetovnega pokala v Courchevel/Meribelu v Franciji. Najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat je po padcu v Lenzerheideju predčasno končala sezono. Na Švedsko so tako odpotovale Ana Bucik, Tina Robnik, Andreja Slokar in Neja Dvornik.