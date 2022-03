Singapur, 10. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Ta teden je sicer na naftnem trgu pestro, saj so cene črnega zlata v ponedeljek na račun zaskrbljenosti zaradi vojne v Ukrajini porasle na najvišje ravni po letu 2008, v sredo pa so znova občutno upadle.