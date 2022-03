Na azijskih borzah občutni skoki navzgor

Tokio, 10. marca - Azijske borze so danes sledile trendom, v sredo zastavljenim na newyorških borzah, in se obarvale v zeleno. Indekse je navzgor potisnil občuten padec cen nafte, kar je ublažilo strahove pred nadaljnjim stopnjevanjem inflacijskih pritiskov in njihovim negativnim učinkom na svetovno gospodarstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.