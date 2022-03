Dallas izgubil proti New Yorku, Dončić z 31 točkami

Dallas, 10. marca - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA na domačem terenu klonili proti New York Knicks s 77:107. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za domačo ekipo dosegel 31 točk. Medtem pa so Phoenix Suns na derbiju večera z zmago na Floridi proti Miami Heat postavili prva ekipa lige NBA, ki se je že uvrstila v končnico prvenstva.