Izidi nočnega slaloma v Flachauu

* Izidi, slalom, moški: 1. Atle Lie McGrath (Nor) 1:52,51 54,55 57,96 2. Clement Noel (Fra) 1:52,80 +0,29 54,58 58,22 3. Daniel Yule (Švi) 1:53,15 +0,64 54,64 58,51 4. Johannes Strolz (Avt) 1:53,17 +0,66 53,58 59,59 5. Marco Schwarz (Avt) 1:53,20 +0,69 54,96 58,24 6. Manuel Feller (Avt) 1:53,27 +0,76 54,80 58,47 7. Luke Winters (ZDA) 1:53,34 +0,83 55,61 57,73 8. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 1:53,39 +0,88 54,93 58,46 9. Linus Strasser (Nem) 1:53,49 +0,98 55,14 58,35 10. Luca Aerni (Švi) 1:53,52 +1,01 55,87 57,65 ... - ni se uvrstil v finalno vožnjo: 35. Tijan Marovt (Slo) 56,79 (+3,21) * Skupno, moški (31/37): 1. Marco Odermatt (Švi) 1239 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1050 3. Matthias Mayer (Avt) 836 4. Beat Feuz (Švi) 734 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 674 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 640 7. Dominik Paris (Ita) 622 8. Manuel Feller (Avt) 562 9. Niels Hintermann (Švi) 492 10. Alexis Pinturault (Fra) 467 ... 46. Žan Kranjec (Slo) 167 54. Martin Čater (Slo) 136 67. Boštjan Kline (Slo) 100 97. Štefan Hadalin (Slo) 44 98. Miha Hrobat (Slo) 42 ... * slalom, moški (9/10): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 371 točk 2. Lucas Braathen (Nor) 323 3. Linus Strasser (Nem) 307 4. Manuel Feller (Avt) 301 5. Daniel Yule (Švi) 283 6. David Ryding (VBr) 262 7. Loic Meillard (Švi) 261 8. Clement Noel (Fra) 257 9. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 252 10. Atle Lie McGrath (Nor) 248 ... 48. Žan Kranjec (Slo) 13 ...