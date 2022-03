Velika Britanija poziva članice G7 k embargu na rusko nafto

Washington/London, 9. marca - Britanska zunanja ministrica Liz Truss je na skupni novinarski konferenci z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom države članice skupine G7 danes pozvala, naj uvedejo prepoved uvoza ruske nafte, tako kot so to storile Velika Britanija, ZDA in Kanada. London in Washington medtem Ukrajini pomagata z novim protizračnim orožjem.