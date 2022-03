S petkom konec delovanja klicnega centra za informacije o novem koronavirusu

Ljubljana, 9. marca - Klicni center za informacije o novem koronavirusu bo zaradi izboljšanja epidemičnih razmer ter posledično sproščanja ukrepov in velikega upada vprašanj deloval le še do petka, je danes odločila vlada. Zagotavljanje informacij v svojih pristojnosti bodo nato prevzela ministrstva in druge institucije prek klicnih centrov ali telefonskih številk.