Guterres in Tedros: Pandemije covida-19 še ni konec

New York, 9. marca - Po dveh letih pandemije covida-19 še ni konec, sta danes posvarila generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Znova sta opozorila na neenakost pri dostopnosti do cepiva proti covidu, zaradi katere bi se lahko pandemija še podaljšala.