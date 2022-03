Ohranjanje plodnosti v rodni dobi pomemben del celostne obravnave onkoloških bolnikov

Ljubljana, 9. marca - Ohranjanje plodnosti v rodni dobi je pomemben del celostne obravnave onkoloških bolnikov, so izpostavili sodelujoči v pogovoru o ginekoloških težavah onkoloških bolnic. Izpostavili so tudi pomen pravočasne napotitve bolnic do reproduktivnega ginekologa, kar je po izkušnjah strokovnjakov v Sloveniji sicer dobro urejeno.