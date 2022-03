Odboj na evropskih borzah, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 9. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se po globokih padcih v minulih dneh danes večinoma zvišali, osrednji indeksi so pridobili tudi skoraj osem odstotkov. Tudi nafta, ki se je skokovito dražila, je danes cenejša. Analitiki menijo, da gre le za začasen popravek. Evro je pridobil in je nad 1,10 dolarja.