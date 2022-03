V Žužemberku odprli prenovljeno zdravstveno postajo

Žužemberk, 9. marca - V Žužemberku so danes odprli prenovljene prostore tamkajšnje zdravstvene postaje, v kateri so poleg koncesionarskih tudi ambulante Zdravstvenega doma Novo mesto. Prenova je stala približno 65.000 evrov. Žužemberškega občina je zanjo odštela 60.000 evrov in preostanek novomeški zdravstveni dom, je navedel žužemberški župan Jože Papež.