Preiskovalci ZN: Ne dovolite, da Ukrajina postane druga Sirija

Ženeva, 9. marca - Preiskovalci Združenih narodov so danes svetovne voditelje pozvali, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da Ukrajina ne bi postala druga Sirija, ki jo je opustošil 11-letni konflikt, v katerega so aktivno vpletene tudi ruske sile. Opozorili so, da se vojna v Siriji ne končuje, temveč se ponovno zaostruje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.