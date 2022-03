Državni svet obsodil napad na Ukrajino

Ljubljana, 9. marca - Državni svet je na današnji seji sprejel sklep o trenutnih razmerah v Ukrajini. Gre za enajst vsebinskih točk, ki obsojajo vojaški napad Rusije na Ukrajino ter pomoč Belorusije pri tem. Svetniki so podprli tri predloge zakonodajnih sprememb ter podali iniciativo za spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so sporočili po seji.