Glasovanje o deklaraciji o Ukrajini: 67 za, 0 proti

Ljubljana, 9. marca - Deklaracijo o trenutnih razmerah v Ukrajini je podprlo 67 poslancev iz vrst vladnih SDS, Konkretno in NSi ter opozicijskih LMŠ, SD, SAB, DeSUS in nepovezani poslanci. Poslanci Levice, SNS in narodnih skupnosti so se glasovanja vzdržali oziroma jih ni bilo v dvorani.