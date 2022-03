GZS v zbiranje opreme in hrane za Ukrajince

Ljubljana, 9. marca - GZS je vzpostavila zvezo z veleposlaništvom Ukrajine v Sloveniji za pomoč prizadetim v Ukrajini. "Združili smo moči in pripravili koordinirano akcijo, usmerjeno v potrebno podporo in pomoč prizadetim v trenutnih kriznih razmerah v Ukrajini," so danes sporočili. Akcija, h kateri so povabili svoje člane, se bo začela v četrtek.