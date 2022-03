Umrl prvi bolnik s presajenim prašičjim srcem

Baltimore, 9. marca - Prvi človek, ki so mu presadili prašičje srce, je dva meseca po zgodovinskem posegu umrl, so danes sporočili iz zdravstvenega centra ameriške univerze Maryland v Baltimoru, kjer so poseg izvedli. David Bennett je umrl v torek, njegovo zdravstveno stanje pa se je začelo slabšati že pred nekaj dnevi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.