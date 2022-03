Vrh EU konec tedna v Versaillesu o vojni v Ukrajini (dopolnjeno)

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Pariz, 9. marca - Voditelji članic EU bodo v četrtek in petek na neformalnem zasedanju v Versaillesu razpravljali o tem, kako naj unija po ruskem napadu na Ukrajino zavaruje svoje državljane in vrednote. V ospredju bosta dve vprašanji - kako se odzvati na ukrajinsko prošnjo za članstvo v uniji in kako zmanjšati odvisnost od ruske energije.