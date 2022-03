Skupina Intereuropa lani s krepko rastjo dobička

Koper, 9. marca - Skupina Intereuropa je lani zabeležila 6,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 88 odstotkov več kot leto prej. Prihodki so zrasli za 17 odstotkov na 176,7 milijona evrov. Kot so izpostavili v poslovnem poročilu, jim je najvišje prihodke od prodaje v devetih letih uspelo doseči kljub dvema valoma epidemije in oteženim gospodarskim razmeram.